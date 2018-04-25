كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الثلاثاء، عن آلية فسح محتوى الأفلام التي ستعرض في دور السينما وفقا لطبيعة المحتوى، مؤكدة وجود إجراءات رقابية صارمة ودورية من أجل حماية المشاهد من أي محتوى قد يؤثر بالسلب على سلوكيات أو أفكار المجتمع.
وأوضحت أن أي فيلم لن يتم عرضه إلا بعد مشاهدته ووضع الملاحظات الخاصة بالمقاطع التي يجب إخفاؤها أو تعديلها فيه، ومن ثم ترفع الملاحظات إلى شركة التوزيع لعملية التحرير.
وأبانت أنه سيتم فحص الفيلم مرة أخرى للتأكد من مراعاة الملاحظات وإعطاءه التصنيف المناسب ثم تقوم شركة التوزيع بالتنسيق مع دور العرض لاعتماد عرض الفيلم وفقا للتصنيف العمري الذي تم إقراره. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن نظام فسح وتصنيف المحتوى للأفلام قد وضع تصنيف مناسب لجميع الفئات العمرية حيث شمل 6 فئات، تتناسب كل فئة مع العمر والمشاهد والموضوعات التي يتناولها الفيلم، حيث سيتم منع الأطفال أو من تقل أعمارهم عن 12 عامًا من مشاهدة أفلام تحتوي على بعض المشاهد التي لا تتناسب مع طبيعة سنّهم.