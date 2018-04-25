أول تصريح سعودي عن تمكن القوات الجوية من استهداف “الصماد” بنجاح

احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، بنجاح عملية القوات الجوية في استهداف القيادي في ميليشيا الحوثي صالح الصماد.
وغرد عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلاً: “تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح”.
وتابع: “وهو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع”.
ونشر الأمير خالد صورة تجمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع جنود الحد الجنوبي من القوات الجوية، معلقا عليها ببيتي شعر للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن يقول:
عدوكم قدامكم …. لابد من علم يصير
إما لكم وإلأ لهم… عاداتنا نروي الشطير
وفق “أخبار 24”.