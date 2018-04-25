ناقش أعضاء الجمعية الوطنية لملاك المسارح بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس (الاثنين) في اجتماعهم بمدينة لاس فيغاس، التحديات والفرص التي فرضها افتتاح دور السينما في المملكة بعد حظر دام 35 عاماً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة AMC آدم آرون إنه يتوقع أن ترتفع أسعار التذاكر مع دخول الصيف ما بين 30 و35 دولاراً (131 ريالا)، مشيراً إلى أن تذاكر ثاني العروض في الرياض بيعت خلال أقل من دقيقة واحدة.
وأكد آرون وجود طلب عالٍ على التذاكر التي كانت بقيمة 20 دولاراً (75 ريالا)، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار سيتزامن مع إجراء الشركة تجديدات على قاعات السينما وزيادة مقاعدها. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، أبدى رئيس التوزيع المسرحي الدولي في شركة “تونتيث سينتشري فوكس”، آندرو كريبس، مخاوف من رسوم الخدمة المرتفعة التي تفرضها هيئة الإعلام المرئي والمسموع والبالغة 25٪، بالإضافة من وجود أشخاص ينسخون محتوى العروض السينمائية، وهو الأمر الذي شاهده في ليلة الافتتاح.