صور جديدة للبنات المنحورات مع والدهن.. والوالدة تروي في أول ظهور: أعطاني منوما لينفذ جريمته ويقتلني

كشفت السيدة فاطمة خليل والدة الطفلات الثلاث اللاتي قتلهن والدهم نحراً في جريمة شنيعة وقعت مطلع الأسبوع في أحد أحياء مكة المكرمة عن بعض السلوكيات التي صدرت من زوجها قبل ارتكابه للجريمة، وذلك بالتزامن مع نشر صور جديدة للطفلات مع والدهن.
وقالت – في مداخلة على برنامج “معالي المواطن” على قناة “إم بي سي – إن والد الطفلات (ريناد وريماس، وريتاج) أعطاها حبوباً منومة قبل أن ينفّذ الجريمة؛ لكنها استيقظت وشاهدته وهو ينحر الطفلة الثالثة بعد أختيها.
ولفتت فاطمة إلى أن هدفه هو قتلها بعد أن يقتل بناته؛ لكن خطته لم تنجح، مشددة أنها لن تسامحه أبدا على الجريمة الشنيعة التي ارتكبها.
كما لفتت، في تصريح لـ “العربية.نت”، إلى أن زوجها كان يتعاطى الحبوب المخدرة، وكانت شخصيته تتسم بالغرابة فهو شديد الانطواء ودائم البقاء في المنزل ولا يخرج إلا نادراً.
وأوضحت أنه لم يكن يستقبل ضيوفاً إلا في حالات قليلة جداً؛ لكنه لم يكن عنيفاً؛ بل على العكس من ذلك فخلافاتها معه عادية، وكان يحب بناته ويشتري لهن الألعاب والحلوى.
زوجة #مواطن_يقتل_اطفاله_بمكه تتحدث إلى #معالي_المواطن pic.twitter.com/SvfxELgMjj
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨