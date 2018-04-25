أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بالحالة المطرية الربيعية.
وتوقعت الهيئة أن تكون هناك أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها، وتمتد لتشمل مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضافت الهيئة أنه من المتوقع كذلك أن تُسبق الحالة المطرية بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل القصيم والرياض والشرقية يومي الأربعاء والخميس.وفق”أخبار 24″.