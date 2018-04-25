قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم (الثلاثاء)، إن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن ترسل قواتها العسكرية إلى هناك.
وشدد على ضرورة أن تقدم قطر على هذا الأمر قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها.
كما أكد الجبير على تصريحات ترامب بأن أمريكا لو سحبت الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع واحد. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك تعليقاً على تصريحات ترامب في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش استقباله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من اليوم.