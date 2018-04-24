وزير الصحة يسأل مراجعي مستشفى الملك فهد بتبوك حول مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة

بعث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة برسالة لمراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد في تبوك، تضمنت استبياناً حول تجربتهم مع المستشفى ورضاهم عن الخدمات المقدّمة منذ بدء التسجيل وحتى مغادرة المستشفى.
وتضمن الاستبيان أسئلة حول مدى سهولة التسجيل ومدى اهتمام الموظفين، ورضا المراجع عن مدة الانتظار لمقابلة الطبيب، والتي حسب المتعارف عليه عالمياً يجب أن تتراوح بين 20 و30 دقيقة، وعن مدى لطف الطبيب والممرضة واهتمامهما بالمشكلة الصحية الخاصة بالمراجع والشرح الذي قدمه المراجع، ومدى تفهم الطبيب للمراجع.
كما تضمّنت الأسئلة أسئلة عن مدى ثقة المراجع في الطبيب، واحتمالية أن يوصي الآخرين به، وأسئلة أخرى عن مدى رضا المراجع عن مستوى النظافة في المستشفى. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الرسالة المذيّلة باسم وزير الصحة، أن الاستبيان خاص فقط بهذه الزيارة للمستشفى، مؤكدة حرص الوزارة على المحافظة على سرية بيانات المراجع الذي يجيب عن الاستبيان.