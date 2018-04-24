قالت مصادر إن توجيها صدر بمنع تصوير مسلسل تدور أحداثه عن قيادة المرأة، من بطولة ممثلة وإعلامية خليجية شهيرة، بعد أن كان من المقرر أن يبدأ تصويره الأيام المقبلة.
وقالت المصادر إن التوجيه شدّد على عدم استغلال القرارات الإيجابية التي تتخذها الحكومة للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية التي نصّت عليها السياسة الإعلامية للمملكة.
وكان رئيس هيئة الشباب والرياضة تركي آل الشيخ وجّه السبت الماضي بسحب ترخيص أحد المراكز الرياضية النسائية في الرياض، على إثر قيام الفنانة ذاتها بالإعلان لأحد المراكز الرياضية النسائية وإظهار لقطات وُصفت بغير اللائقة. وفق “أخبار 24”.
كما أفادت مصادر رسمية السبت الماضي بأنه لا صحة لما تردد من أنباء عن اختيار ممثلة وإعلامية خليجية لتكون الوجه الإعلاني لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة، واصفة إياها بالاجتهادات غير الدقيقة.