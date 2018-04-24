شاهد.. كيف قتل هذا الشاب أفعى “أم جنيب” الخطرة في لحظات وبدون أية أدوات

نشر شاب مقطع فيديو على مواقع التواصل استعرض فيه طريقة لقتل الأفعى أم جنيب في لحظات دون استخدام أي أدوات.
وأظهر المقطع الشاب وهو يمسك بالأفعى من ذيلها ورأسها متدلية للأسفل، ومن ثم قام بنفضها بقوة، فماتت الأفعى على الفور وخرج الدم من فمها، ولم يتحرك ذيلها أو أي من أجزاء جسدها كما يحدث عند قتل الأفاعي بطرق أخرى.
وقال الشاب إن الأفعى ماتت بسرعة بسب انفصال نخاعها الشوكي بعدما نفضها بيديه، وتقطع عروق القلب وتحركه من مكانه، الأمر الذي ينتج عنه تحرك أغلب أحشائها الداخلية باتجاه الفم وحدوث النزيف، فتموت على الفور. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه في حال تم قتلها بطرق أخرى كدهسها بسيارة مثلاً، فإن القلب يظل ينبض لعدة دقائق وبعدها يتوقف، على عكس طريقته هذه التي تقتلها في لحظات، محذراً من عدم تجربة ما فعله في المقطع حتى لا يتعرض من يفعل ذلك للدغ.
والأفعى أم جنيب من الأفاعي الخطيرة، شديدة السمية، وتنتشر في صحاري المملكة، ومن أبرز سلوكياتها المعروفة عنها أنها تدفن نفسها في الرمل لاصطياد فريستها، وللتخفي من الأعداء ولتعديل درجة حرارة الجسم.