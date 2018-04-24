وافق مجلس الوزراء على اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في المؤتمرات والندوات التي تُعقد في المملكة عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية.
وأكد قرار المجلس أن على المشاركين المتحدثين باللغة العربية التقيد باستخدامها، مع إمكانية استخدام لغات أخرى في المؤتمرات والندوات الفنية والتخصصية التي تستلزم ذلك، على أن يتولى مؤهلون سعوديون قدر الإمكان الترجمة الفورية في تلك المؤتمرات والندوات.
كما وافق المجلس خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، على نظام الرهن التجاري، واعتمد الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق. وفق “أخبار 24”.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.