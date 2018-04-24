حذرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من توقعات تشير إلى استمرار الحالة المطرية الربيعية على معظم أجزاء المملكة، وقد تكون مصحوبة بزخات من البرد على بعض المناطق.
حيث أشارت توقعات الهيئة إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية بين متوسطة لغزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها، وقد تمتد لتشمل حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
فيما توقعت أن تسبق الحالة المطرية بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية يومي الأربعاء والخميس، على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والرياض والشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن أمطارا رعدية ستهطل على سواحل منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، من مساء الأربعاء لصباح الخميس.
بدوره دعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد من مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.