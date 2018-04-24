تعرف على أفراد العائلة المستحقين لمعاش المتقاعد في “التأمينات” بعد وفاته وحالات الاستحقاق

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضحياً حددت من خلاله المستحقين لصرف معاش المشترك من أفراد عائلته بعد وفاته، ويُوزع المعاش على المستحقين بالتساوي إذا كانوا ثلاثة أو أكثر وبنسبة 75% من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، ونسبة 50% إذا كان المستحق شخصاً واحدا.
وأوضحت المؤسسة أن المستحقين هم، أرملة أو أرامل المشترك المتوفى، وتستفيد كذلك المطلقة طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق، وأرمل المشتركة الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبره عاجزاً حكماً إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولم يكن لديه عمل.
ومن المستحقين أيضا، بنات المشترك المتوفى أيا كان عمرهن حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3 آلاف ريال، وأبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذه السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى عمر 26 إذا كانوا يكملون دراستهم، والملتحقون بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3 آلاف ريال، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.
وضمت قائمة المستحقين كذلك والد ووالدة المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل، وكذلك جد وجدة المشترك المتوفى (بذات شروط استحقاق الأب والأم)، وإخوته وأخواته (بذات شروط الأبناء والبنات) وأبناء وبنات ابن المشترك “أحفاده” في حالة وفاة الأبن أثناء حياة أبيه (بذات شروط الأبناء والبنات). وفق “أخبار 24”.
أما عن حالات استحقاق صرف المعاش فهي، وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي أو المستديم، وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أياً كانت مدة الاشتراك، وفاة المشترك وهو على رأس العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 متقطعة، أو وفاته بعد تركه العمل وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً أو 60 شهراً على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ120 شهراً.