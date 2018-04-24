“الصحة” توضح خطورة تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

حذرت وزارة الصحة من مخاطر تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، مجددةً التذكير بأن الأنظمة تمنع الصيدلي من صرف أي دواء بدون وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه المخاطر: ظهور مقاومة المضادات الحيوية بشكل أسرع بحيث لا تصبح العلاجات الحالية فعالة ضد الالتهابات البكتيرية، الالتهابات الطفيفة كالتهابات الأذن تكون أكثر خطورة، فضلاً عن تسببه في زيادة عدد الوفيات، وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات وطول فترات الإقامة في المستشفيات والمراكز الصحية.
وكانت الوزارة قد شددت أخيراً على أن أي صيدلي يصرف أي دواء بدون وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة يعرض نفسه للعقوبة وهي غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإلغاء الترخيص والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وفق “أخبار 24”.