نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” توضح خطورة تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

“الصحة” توضح خطورة تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

+ = -
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :

حذرت وزارة الصحة من مخاطر تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، مجددةً التذكير بأن الأنظمة تمنع الصيدلي من صرف أي دواء بدون وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه المخاطر: ظهور مقاومة المضادات الحيوية بشكل أسرع بحيث لا تصبح العلاجات الحالية فعالة ضد الالتهابات البكتيرية، الالتهابات الطفيفة كالتهابات الأذن تكون أكثر خطورة، فضلاً عن تسببه في زيادة عدد الوفيات، وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات وطول فترات الإقامة في المستشفيات والمراكز الصحية.

وكانت الوزارة قد شددت أخيراً على أن أي صيدلي يصرف أي دواء بدون وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة يعرض نفسه للعقوبة وهي غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإلغاء الترخيص والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

صوره

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح خطورة تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

24/04/2018
أخبار محلية
لا يوجد وسوم
0 2583
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884983383.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *