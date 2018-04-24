ألزمت توجيهات عليا وزارتي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الهلال الأحمر السعودي بتغيير مسميات 19 منشأة وقاعة ومركزاً ومدرسة وبرنامجاً، حملت اسم خادم الحرمين الشريفين دون الحصول على إذن رسمي.
وشملت التوجيهات وفقا لـ”عكاظ”، ضرورة حصر جميع ما حمل اسم خادم الحرمين الشريفين أو أياً من الملوك السابقين دون إذن أو اعتماد رسمي، مشددة على ضرورة تغيير مسماه.
وتضمن المنشآت التي صدرت التوجيهات بتغيير مسمياتها: قاعة بمقر وزارة التعليم، وقاعة بمبنى الهلال الأحمر، ومعهد لريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، ومركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان، وبرنامجا للتعليم من أجل التوظيف بجامعة الأمير سلطان، و13 مدرسة بعدد من المدن، بالإضافة لقاعة في مبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.