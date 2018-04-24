هدية من جامعة الإمام تفاجئ أمير الرياض.. ويعلق عليها: لقد أعادتني للزمن الجميل

تفاجأ أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بالهدية التي قدمها له مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سليمان أبا الخيل، خلال رعايته أمس الإثنين حفل تخريج 25 ألف طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.
وقال الأمير فيصل بن بندر بعد تسلمه الهدية: إنها أعجبته وفاجأته في نفس الوقت، وأعادته للزمن الجميل.
وكانت الهدية عبارة عن مقالة كتبها أمير الرياض عندما كان في الصف الأول الثانوي، وحملت عنوان “الصحاري والمواد المعدنية”، والتي كان قد تطرق فيها للحديث عما تحويه الصحاري في البلاد العربية من الثروات المعدنية والبترول.
ورعى أمير الرياض أمس، حفل تخريج 25.6 ألف طالب وطالبة يمثلون الدفعة 62 من طلاب جامعة الإمام، بحضور أمهات الخريجين في القاعة الكبرى بمدينة الملك عبدالله للطالبات، حيث كرّم أمير الرياض الطلاب المتفوقين، وهنأ أولياء الأمور على نجاح أبنائهم.
وفق “أخبار 24”.