أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء اتصالين هاتفيين مع اثنين من رؤساء الدول الصديقة، تباحث معهما العلاقات الثنائية بين المملكة وبلديهما وسبل تطويرها وتعزيزها.
حيث أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية البرازيل ميشيل تامر، واستعرض معه خلال الاتصال أوجه التعاون بين المملكة والبرازيل خاصة في المجالات الاقتصادية، وسبل تطويرها.
وفي اتصال هاتفي آخر استعرض خادم الحرمين الشريفين مع رئيس الوزراء بدولة كندا جاستن ترودو العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا في عددٍ من المجالات، وبحث معه سبل تعزيزها، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030.