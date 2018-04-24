كشفت مصادر أن صندوق التنمية العقارية بدأ في استقبال طلبات العسكريين، الذين ما زالوا على رأس الخدمة، للحصول على “قرض حسن” بنسبة 20% من قيمة العقار، بحد أقصى يصل إلى 140 ألف ريال.
وبحسب المصادر ذاتها، وفقاً لـ”عكاظ”، فإن إتاحة الصندوق العقاري الفرصة لمنسوبي القطاعات العسكرية للحصول على قرض إضافي بجانب برنامج القرض العقاري الأساسي، تأتي ضمن “مبادرة الدعم السكني للعسكريين في الخدمة”، وتحقيقا للأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص بنحو 21 مليار ريال لمبادرة القروض المدعومة.
وأوضح مركز خدمة المستفيدين بالصندوق، أن التعليمات تنص على استقبال طلبات العسكريين كافة الذين هم على رأس الخدمة، ومسجلين في قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن غير المسجلين من العسكريين يمكنهم التسجيل في قوائم الانتظار.
يذكر أن “القرض الحسن” المتاح للعسكريين يبدأ سداد أقساطه بعد انتهاء أقساط القرض الأساسي، على أن تجدول الأقساط وفقاً لدخل المقترض عند بدء السداد.