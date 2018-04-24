إليك كل ما تريد معرفته عن مشروع القدية الترفيهي الذي سيضع خادم الحرمين حجر الأساس له غداً

تتواصل أعمال التجهيز في مشروع القدية الترفيهي والثقافي الواقع جنوب غرب العاصمة الرياض، استعداداً لوضع حجر الأساس غداً الأربعاء من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ إيذاناً ببدء أعمال البنية التحتية في المشروع المقرر انتهاء المرحلة الأولى منه في العام 2022م.
والمشروع الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الثامن من أبريل 2017 يعد أكبر مدينة ترفيهية في العالم، حيث تبلغ مساحته 334 كم، ويهدف لتوفير بدائل ترفيهية محلية تناسب عادات وتقاليد المجتمع.
كما يهدف المشروع الذي سيكون عند الانتهاء من مرحلته الأولى معلماً حضارياً بارزاً، لتنويع مصادر الدخل الوطني ودفع عجلة الاقتصاد السعودي، وتحويل الإنفاق على السياحة الخارجية إلى داخل المملكة، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، بالإضافة لإيجاد مجتمع صحي.
ويضم المشروع فعاليات ترفيهية ورياضة وفعاليات للسيارات، وسيوفر مغامرات الألعاب المائية، والتي يستمتع فيها الزائر بـ “جيت- باك” على الظهر، أو المشي فوق الماء، في تجارب لا تنسى، ومغامرات في الهواء الطَلق وتجربة برية ممتعة حيث سيحتوي على منطقة سفاري كبرى تغني المواطنين عن السفر إلى إفريقيا، إضافة إلى أرفه أنواع التخييم، ومنها ما هو داخل الكهوف.
وسيضم كذلك ألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، إلى جانب سلسلة من أرقى البنايات المعمارية والفنادق الراقية والمطاعم والأسواق لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار، وسيحتوي المشروع على مركز للفضاء في مدينة القدية، كانت المملكة أعلنت إنشاؤه بالتعاون مع ريتشارد بيرسون مؤسس فيرجن قروب. وفق “أخبار 24”.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة المستثمر الرئيس في المشروع إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين، ووقع الصندوق مؤخراً مع شركة “Six Flags” العالمية للمتنزهات الترفيهية اتفاقية لتطوير وتصميم منتزه يحمل علامتها التجارية في مدينة “القدية”، ومن المتوقع افتتاحه مع افتتاح المرحلة الأولى من المشروع عام 2022م.
وشهد المشروع خلال الأيام الماضية وضع اللمسات الأخيرة من حيث رصف الطرق ووضع مجسمات ترسم ملامح المدينة الترفيهية الجديدة، استعداداً لقيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بوضع حجر الأساس للمشروع غداً الأربعاء.