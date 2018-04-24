تستضيف مدينة جدة مساء اليوم الثلاثاء فعاليات سحب قرعة كأس العرب للأندية الأبطال، التي تجري برعاية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، بحضور رؤساء الاتحادات العربية والأندية المشاركة في البطولة.
وكان آل الشيخ قد أعلن عقب انتخابه رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم في ديسمبر الماضي عن البطولة، مبينا أنها ستكون الأضخم مقارنة بالبطولات العربية السابقة، وسيحصل البطل على 6 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.
وحُدد للبطولة أن تجرى بين أغسطس 2018 وحتى إبريل 2019، على أن تكون منافسات البطولة بنظام الذهاب والإياب بما ذلك الدور النهائي، فيما ستنقل القنوات الرياضية السعودية وأبو ظبي الرياضية وأون سبورت المصرية فعاليات القرعة مساء اليوم من جدة.وفق “أخبار 24”.