قال رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل، إن رسوم مدارس تعليم المرأة قيادة السيارة ستتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف ريال، وستكون مدارس نموذجية تختلف عن مدارس الرجال.
وأضاف المعجل وفقاً لـ “الوطن”، أن الرسوم ستكون موازية لجودة التدريس وتطبيق التدريب الإلكتروني وإتاحة ميادين للقيادة مؤهلة بوسائل السلامة، مبيناً أن تعليم المرأة القيادة سيكون تحت إشراف مدربات مؤهلات.
وأكد أن الاستعدادات لبدء تعليم النساء القيادة اكتملت، وبدأت دورات تدريبية بمشاركة فعلية من النساء حيث وصلن لنحو 600 متدربة.
يذكر أن رسوم تعليم القيادة في مدارس الرجال تبلغ 450 ريالاً، ما يعني أن رسوم مدارس القيادة للنساء ستعادل نحو 5 أضعاف نظيرتها للرجال.