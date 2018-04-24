توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، أن تستمر الرؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي الرياض والشرقية، وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية منها.
وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على القصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك، والأجزاء الجنوبية من منطقة الجوف.
وأضافت أن أمطارا رعدية مصحوبة بزخات من البرد، تسبقها رياح نشطة ستهطل على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد يمتد تأثيرها حتى مناطق حائل والرياض والقصيم والشرقية.