عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الإثنين جلسة لمحاكمة مواطن عمره 27 عاماً، متهم بالتورط في 5 جرائم إرهابية، بينها التدرب بمعسكر تابع للحرس الثوري الإيراني، بهدف تنفيذ أعمال تخل بالأمن الداخلي للمملكة.
ووجه المدعي العام للمتهم الذي يقضي محكومية سابقة بالسجن 9 سنوات منذ عام 1436هـ، تهماً بالتواصل مع جماعات وأفراد معادين للمملكة، والولاء لدولة أجنبية، والتستر على سفر شخصين إلى إيران والتحاقهما بالحرس الثوري.
وتضمنت التهم الموجهة للمواطن تضليل جهة التحقيق بعدم الإبلاغ عن سفره إلى إيران والتحاقه بمعكسرات الحرس الثوري والتدرب على استخدام الأسلحة والمتفجيرات ومعالجة المصابين واستعمال الأسلحة الفردية. وفق “أخبار 24”.
وفيما طلب المدعي العام من رئيس المحكمة الحكم على المتهم بحد الحرابة وفي حال درء الحد لأي سبب من الأسباب الحكم عليه بالقتل تعزيراً، طالب المتهم من جهته بتوكيل 4 أشخاص للدفاع عنه وإمهاله حتى الجلسة القادمة لتجهيز دفوعه.