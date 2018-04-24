نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. رد مسؤول بـ “الغذاء والدواء” على سبب ارتفاع أسعار الأدوية بالمملكة وانخفاضها بدول أخرى

شاهد.. رد مسؤول بـ “الغذاء والدواء” على سبب ارتفاع أسعار الأدوية بالمملكة وانخفاضها بدول أخرى

+ = -
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :

رد مسؤول بهيئة الغذاء والدواء على سؤال حول سبب ارتفاع بعض الأدوية التي تُباع في الصيدليات داخل المملكة، فيما تباع بأسعار أقل خارج المملكة.

وأوضح مدير إدارة التسعيرة بهيئة الغذاء والدواء فهد النتيفي، خلال استضافته ببرنامج “تم” على قناة “السعودية”، بأن تسعيرة الدواء تأتي من عدة لجان فنية داخل الهيئة.

وكشف أحد الضيوف عن دواء لقرحة المعدة يباع في المملكة بملغ 65 ريالاً فيما يصدر لمصر بـ 9.5 ريال، وعرض السعر على علبة الدواء التي تباع في مصر، ليرد النتيفي أنه لا يوجد دليل من وزارة الصحة المصرية على صحة هذه التسعيرة.

وأضاف بأنهم لا ينكرون وجود ارتفاع في أسعار الأدوية، ولكن الشركات الدوائية العالمية يحكمها سياسات إطلاق مختلفة بناء على الثروات المختلفة والتوزيع الجغرافي وانتشار الوبائيات.

وفق”أخبار 24″.

شاهد.. رد مسؤول بـ “الغذاء والدواء” على سبب ارتفاع أسعار الأدوية بالمملكة وانخفاضها بدول أخرى

24/04/2018
أخبار محلية
لا يوجد وسوم
0 3038
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884983337.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *