أعلن نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة ورجل الأعمال فهد الروقي اعتزامه إهداء قطعة أرض في مكة المكرمة للمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي فاز مؤخراً بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي.
وقد أثار إعلان الروقي تساؤلات وتعليقات عديدة حول نظامية تمليك أرض لغير سعودي، حيث قال قانونيون إن النظام يمنع تملك غير السعوديين للعقار واستثماره باستثناء أن يكون قد آل إليه العقار بالورث أو الوقف.
ورد الروقي على تلك التعليقات، مؤكداً أنه في حال أجاز النظام تملك أرض لصلاح فسوف تكون في منطقة مكة المكرمة خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف على هذه الأرض تحت رعاية إمارة المنطقة كبناء مسجد أو نحو ذلك، مضيفاً بحسب “سبق” أنه إذا رغب صلاح في الاستفادة من قيمة القطعة فستُباع، ويتم تسليمه مبلغها.
وأشار إلى أنه أعلن هذا الإهداء دعماً للشباب القدوة أمثال محمد صلاح تحت اسمه ورعايته، واعتزازاً بالنجم المصري الشهير بـ”أبو مكة” وبأخلاقه الكريمة؛ فهو خير مَن يمثل نشر رسالة الإسلام السمحة في بريطانيا، بحسب تعبير الروقي.