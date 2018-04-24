نبه الإنذار الآلي المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بينها الرياض اليوم (الثلاثاء)، تستمر حتى وقت متأخر من المساء.
وأوضحت الهيئة أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير، ستشهد اليوم أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، متوقعة أن تبدأ الحالة في الـ11 صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.
وأضافت أن الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج والقويعية ومنطقة القصيم، ستشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بدءاً من الساعة الثالثة ظهراً، مع استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مبينة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.وفق “أخبار 24”.