” إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ”
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
انتقلت الى رحمة الله تعالى
*زوجة / هزاع بنيان السبيعي*
والدة كل من /
١-فهيد(صندوق المرور سابقاً )
٢- محمد(مديردله سابقاً)
٣- وندان(بسفارة مصر)
٤- اللواء هادي مستشار وزير الحج
٥- بنيان(الشرطه العسكريه)
*الصلاة عليها الْيَوْمَ بعد صلاة الظهر بجامع الملك عبدالعزيز
*الدفن مقبرة الثليماء*
*العزاء بمنزلهم بحى السهباء*
داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكن الفقيده فسيح جناته وأن ينزل عليها رحمته وأن يرفع منزلتها بعليين وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان