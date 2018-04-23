كشف المتحدث لوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي عن ملابسات موجزة حول حادثة التعامل مع طائرة حي الخزامى “الدرون” التي سيطرت عليها الجهات الأمنية وتم التعامل معها وفق التعليمات وما تقتضيه الحالة.
وقال اللواء التركي إن ما حدث أن الجهات الأمنية لاحظت وجود طائرة على حي سكني وفوق المساكن، ومن المعروف أن وجود مثل هذه الطائرات فوق أحياء سكنية ممنوع، لذا تم التعامل معها، خصوصا أن الموضوع لا ينحصر على الطائرات، بل مع أي وسيلة تستخدم لاختراق خصوصية المجتمع.
وأضاف بحسب “عكاظ” أن الطائرة استُخدمت بلا ترخيص، وليس لدى الجهات الأمنية علم مسبق باستخدامها، سواء في التحليق أو التصوير، ولم يتم التعرف على الشخص الذي قام باستخدامها للحديث معه، لذلك تم التعامل معها وفق ما تقتضيه التعليمات.
وكانت شرطة العاصمة الرياض أعلنت في بيانٍ رسمي الأسبوع الماضي أنها تعاملت مع طائرة “درون” ترفيهية صغيرة، كانت تحلق فوق حي الخزامى دون أن يكون مصرحاً لها بذلك.
وعلقت وزارة الداخلية على الحادثة بأن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون” في مراحله النهائية، داعية هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة.