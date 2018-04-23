شاهد.. لحظة استهداف الصماد ومرافقيه وتدمير مركبته.. واللقطات الأولى لموقع التفجير

وثّقت لقطات تليفزيونية وأخرى من كاميرات الطائرة التي نفذت العملية، مساء اليوم الاثنين، أولى اللقطات المصورة للحظة قصف موكب القيادي الحوثي “صالح الصماد”، في غارة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الأخيرة والتي تسببت في مقتله.
وأظهرت اللقطات المصورة من الطائرة التي نفذت العملية، لحظة استهداف مركبة الصماد، ومن ثم استهداف مرافقيه الذين حاولوا الهرب، فيما وثقت لقطات تلفزيونية موقع التفجير الذي شهد مقتل القيادي.
وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قد أكّدت مقتل عضوها البارز الصمّاد البالغ من العمر 39 عامًا، إلى جانب 20 قياديًا حوثيًا في غارة الخميس الماضي، التي شنّها التحالف على الحديدة غربي اليمن.
وكان الصماد المطلوب رقم 2 على قائمة التحالف، الذي كان قد رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
وفق “أخبار 24”.