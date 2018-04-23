أعلنت إدارة تعليم عسير عن التوصل إلى المعلم الذي ظهر في مقطع فيديو يضرب طالباً بطريقة غريبة، ويلاحق آخر في فناء مدرسة ممسكاً بعصا في يده لضربه.
وقال محمد الفيفي المتحدث باسم إدارة تعليم عسير في مداخلة اليوم (الاثنين) ببرنامج “تفاعلكم” إن اللجنة المشكّلة وقفت على الموضوع وتوصلت إلى المدرسة الثانوية التي تم تصوير المقطع فيها، وتم التحقيق مع المعلم وأيضا الطالب الذي قام بالتصوير.
وأضاف أن اللجنة ما زالت تستكمل إجراءاتها النظامية، وسيتم الرفع بما يرونه حسب اللوائح سواء بالنسبة للطالب الذي ستطبّق عليه قواعد السلوك، وأيضا المعلم الذي سيتم الرفع بنتائج التحقيق إلى صاحب الصلاحية لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الموضوع الآن قيد التحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المعلم، وأيضا إدارة المدرسة لتساهلها في مثل هذه الأمور، مؤكداً أن ما حدث حالة فردية وستتم معالجتها وفق الإجراءات النظامية.
يُذكر أن تصرف المعلم أثار استنكاراً واسعاً نظراً لتكرار الواقعة مؤخراً أكتر من مرة، على الرغم من توجيهات الوزارة وتعميماتها على كافة الإدارات في مناطق المملكة بمنع ضرب الطلاب بكل أشكاله والتعامل معهم وفق لوائح المواظبة والسلوك.