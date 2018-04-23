بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي، اليوم (الاثنين)، صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت الصاروخين اللذين كانا باتجاه مدينة جازان وأطلِقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
وأضاف أن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكّنت من اعتراضهما جميعا، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية، ولم تسجَّل أي إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان.
وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط ودعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وفق “أخبار 24”.