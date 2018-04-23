خادم الحرمين يدشن مشروع القدية بعد غد الأربعاء.. ولقطات أولية من الاستعدادات

يضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد غد (الأربـعاء) حجر الأساس لمشروع “القدية”، الوجھة الترفيھية والرياضية والثقافية الجديدة فـي المملكة، والتي سيتم إنشاؤھا غرب العاصمة السعودية الرياض.
وسيشھد حفل التدشين كوكبة من كبار المسؤولين المحليين والدوليين، وطيف واسع من صناع القرار وكبار المستثمرين وممثلي الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة، إيذاناً بانطلاق أعمال البنية التحتية في المشروع رسمياً، الذي من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منها في العام 2022.
وفي السياق ذاته، أظهرت لقطات مصورة تواصل أعمال التجهيز للمشروع على قدم وساق، وسط تواجد مكثف لقوافل من المعدات التي تعمل بكامل طاقتها، لإنهاء التحضيرات لوضع حجر أساس انطلاق العمل في المشروع. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مشروع القدية يضم أربع مجموعات رئيسية هي: الترفيه، رياضة السيارات، الرياضة، الإسكان والضيافة، حيث يوفر المشروع بيئات مثالية ومتنوعة تشمل مغامرات مائية ومغامرات في الهواء الطَّلق وتجربة برية ممتعة.
كما يضم المشروع رياضة السيارات لمحبي رياضة سيارات الأوتودروم والسرعة بإقامة فعاليات ممتعة للسيارات طوال العام، ومسابقات رياضية شيقة وألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، إلى جانب سلسلة من أرقى البنايات المعمارية والفنادق بأفضل المعايير والمواصفات العالمية الراقية بإطلالة ساحرة وتصميم أنيق لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار.
وفق “أخبار 24”.