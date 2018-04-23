أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم (الاثنين)، جوائز الموسم الرياضي 2017 – 2018، ليتوج الهلال بجائزة أفضل نادٍ في المسؤولية الاجتماعية، ومحترف الاتحاد فيلانويفا بجائزة أفضل لاعب في الدوري، ومحمد العويس “الأهلي” كأفضل حارس مرمى، ومعتز هوساوي “النصر” أفضل مدافع.
وحصل محترف الفيحاء روني فيرنانديز على جائزتي هداف الدوي برصيد 13 هدف وأفضل هداف، وتمكّن ظهير نادي الهلال ياسر الشهراني من حصد جائزة أفضل ظهير، واختير كاولوس فيلانويفا أفضل لاعب وسط.
وفاز لاعب نادي الشباب تركي العمار بجائزة أفضل لاعب صاعد، وحصد حارس مرمى الأهلي محمد العويس جائزة، وتم اختيار مدافع النصر معتز هوساوي كأفضل مدافع في الموسم. وفق “أخبار 24”.
فيما حصد مدرب نادي الفيصلي فوك رازوفيتش جائزة افضل مدرب في دوري المحترفين السعودي، وظفر نادي الهلال بجائزة الفريق المثالي.
يشار إلى أن اللجنة اعتمدت آلية للتصويت، إذ منحت مدربي أندية الدوري السعودي للمحترفين 25% من نسبة التصويت، فيما مُنح قائدو فرق أندية الدوري السعودي للمحترفين نسبة 25%، ومثلهما للإعلاميين الرياضيين، والجماهير الرياضية التي فتح لها بوابة خاصة للتصويت عبر تطبيق دوري بلس.