نقل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم الاثنين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأسرتي وذوي شهيدي الحادثة الإرهابية نقطة التفتيش الأمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق الخميس الماضي.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر العزاءين محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض وذوو الشهيدين وكيل الرقيب صالح علي العمري، ووكيل الرقيب عبدالله غازي الشهري وعدد من المشايخ.
من جانبهم، قدمت أسر الشهداء الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على تقديمه واجب العزاء، داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.
وفق “أخبار 24”.