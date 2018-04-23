شاهد.. تركي آل الشيخ يلتقي صاحب فيديو “مسلسل الرياضة السعودية” ويمازحه: “لا تسميني بلوتو”

التقى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم (الاثنين) بالشاب السعودي صاحب المقطع القصير الذي يتندر فيه من الوسط الرياضي تحت عنوان “مسلسل الرياضة السعودية” بـ “تتر” متخيل لأبطال المسلسل من إعلاميين.
ونشر الشاب مقطع فيديو من لقائه تركي آل الشيخ في مكتبه يقول فيه موجهاً حديثه له: “أعذرني على ال صار الناس بتقول بتروح وراء الشمس”، ليمازحه آل الشيخ: “بالعكس أنا مبسوط واستمر، بس لا تسميني بلوتو”.
وكان تركي آل الشيخ وجّه بعدما شاهد الفيلم وانتشر مؤخراً على وسائل التواصل المختلفة الدعوة له لمقابلته في مكتبه والاستفادة من قدراته بصورة مناسبة. وفق “أخبار 24”.
@Turki_alalshikh
الف شكر لمعالي المستشار
على تواضعه ورحابة صدره
شرف عظيم لي هذه اللحظه pic.twitter.com/oNuVshDpMU
— SalehAlolayan (@SL_Q20) April 23, 2018