نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > شاهد.. تركي آل الشيخ يلتقي صاحب فيديو “مسلسل الرياضة السعودية” ويمازحه: “لا تسميني بلوتو”

شاهد.. تركي آل الشيخ يلتقي صاحب فيديو “مسلسل الرياضة السعودية” ويمازحه: “لا تسميني بلوتو”

+ = -
الخرج اليوم - محمود سليمان :

التقى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم (الاثنين) بالشاب السعودي صاحب المقطع القصير الذي يتندر فيه من الوسط الرياضي تحت عنوان “مسلسل الرياضة السعودية” بـ “تتر” متخيل لأبطال المسلسل من إعلاميين.

ونشر الشاب مقطع فيديو من لقائه تركي آل الشيخ في مكتبه يقول فيه موجهاً حديثه له: “أعذرني على ال صار الناس بتقول بتروح وراء الشمس”، ليمازحه آل الشيخ: “بالعكس أنا مبسوط واستمر، بس لا تسميني بلوتو”.

وكان تركي آل الشيخ وجّه بعدما شاهد الفيلم وانتشر مؤخراً على وسائل التواصل المختلفة الدعوة له لمقابلته في مكتبه والاستفادة من قدراته بصورة مناسبة. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تركي آل الشيخ يلتقي صاحب فيديو “مسلسل الرياضة السعودية” ويمازحه: “لا تسميني بلوتو”

23/04/2018
اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
0 1722
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884983280.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *