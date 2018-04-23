بالصور.. أهالي محافظة بارق يؤدون صلاة الميت على الشهيد مترك العمري

أدّى أهالي محافظة بارق والمناطق المجاورة عقب فجر اليوم الاثنين، بجامع سارة العجمي في المحافظة صلاة الميت على جثمان شهيد الواجب الجندي مترك بن ظاهر آل حسن مطير العمري، أحد منسوبي القوات المسلحة.
وتقدّم جموع المصلين وكيل محافظة بارق، إبراهيم بن عامر منشط، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة، فيما نقل وكيل الإمارة تعازي القيادة لذوي الشهيد.
وكان الشهيد الجندي مترك بن ظافر حسن آل مطير العمري، وهو أحد منسوبي القوات المسلحة، لقي ربه شهيداً أثناء أدائه واجب الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.