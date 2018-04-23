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بالفيديو والصور.. ضبط معمل حلويات تديره عمالة يزعمون أنهم أسر منتجة بروابي الرياض

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الخرج اليوم - محمود سليمان :

أطاحت طوارئ صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمعمل حلويات مخالف، داخل شقة سكنية بحي الروابي، تديره عمالة مخالفة يدعون أنهم من الأسر المنتجة، وأغلقت المعمل وأحالت المخالفين للجهات المختصة.

وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة مداهمة الشقة السكنية التي تقع في سطح إحدى البنايات السكنية بحي الروابي بمدينة الرياض.

كما أظهرت الصور والمقطع المواد المضبوطة في المعمل، والتي تضمنت حلويات وورق عنب، ومواد منتهية الصلاحية مخزنة بطريقة غير صحية بهدف إعادة تصنيعها وتوزيعها للمستهلكين، فضلاً عن قذارة المكان والآنية والمعدات المستخدمة في تصنيع المأكولات.

 

صور

صور

صور

صور

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. ضبط معمل حلويات تديره عمالة يزعمون أنهم أسر منتجة بروابي الرياض

23/04/2018
أخبار محلية
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