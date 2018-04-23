كشفت شركة “كريم” المتخصصة في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، عن تعرضها لاختراق، تسبب في سرقة أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف وبيانات توصيلات العملاء.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها رصدت اختراقا إلكترونيا للنظام الذي تستخدمه لتخزين البيانات في 14 يناير الماضي، ووصول المخترقين إلى الأنظمة الحاسوبية التي تتضمن بيانات خاصة بحسابات العملاء والكباتن.
وأشارت إلى أنها فور اختراقها باشرت بالتحقيق والتعاون مع كبار خبراء الأمن الإلكتروني لاتخاذ كل ما يلزم لتعزيز الأنظمة الآنية.
ودعت العملاء كافة لحماية بياناتهم الشخصية، وإعادة تحديث كلمات المرور، ومراجعة الحسابات المصرفية وبيانات وبطاقات الائتمان الخاصة لاكتشاف أي نشاط مشبوه. وفق “أخبار 24”.