أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي أضحى قريبا من تولي القيادة الفنية لفريق الأهلي، إذ سيصل المدرب إلى مدينة الرياض خلال الأيام القادمة لعقد اجتماع مع مسؤولي النادي الغربي، لبحث بنود العقد ودراسة ملفات الفريق وحاجاته الفنية.
وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية استقالة المدير الفني بابلو غويدي من قيادة نادي كولو كولو التشيلي، ووجهته القادمة ستكون الدوري السعودي.
يأتي ذلك بدعم من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ الذي فضل استقطاب بابلو غويدي بعد توصيات من مدرب المنتخب بيتزي، ولما يملكه المدرب من سيرة ذاتية جيدة، إذ حقق إنجازات عدة مع الأندية التي قام بالإشراف عليها، وتوج ببطولة كأس السوبر الأرجنتيني ووصافة الدوري الأرجنتيني مع نادي سان لورينزو، كما نجح في الحصول على الدوري وكأس السوبر في تشيلي مع نادي كولو كولو.