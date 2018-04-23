كشفت لـ”الرياضية” مصادر مطلعة، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تقدمت بشكوى رسمية لدى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد سعود السويلم رئيس نادي النصر على خلفية إعلانه رغبته ضم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم على الرغم من ارتباطه بعقد رسمي.
وأعلن الأهلي أمس أنه رفع شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد من وصفتهم بالمتجاوزين، مطالبة بإجراءات حازمة تجاههم لضمان عدالة المنافسة.وبينت إدارة الأهلي أنها تتمسك بالحفاظ على حقوق النادي القانونية والتعاقدية الخاصة بلاعبي الفريق الأول، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية التي أقرتها اللوائح ذات الصلة.
وكان رئيس نادي النصر قد أعلن عبر حسابه الشخصي أمس الأول، رغبته في ضم السومة بعد أن أعلن ابتعاد ناديه عن ميثاق الشرف، ما أثار الكثير من ردود الفعل في وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا إلى إلغاء ميثاق الشرف.
..واليونان تخطف فيتفا
يدرس اليوناني إيوانيس فيتفاتيزيديس، لاعب وسط فريق الأهلي لكرة القدم، عروضاً رسمية تلقاها من أندية يونانية عدة، من أجل توقيع عقد مع أحدهم في الموسم الجديد، وبحسب مصادر أوضحت لـ”الرياضية”، أن إدارة الأهلي بقيادة ماجد النفيعي قررت الإتجاه إلى قبول أحد العروض المقدمة لشراء عقد فيتفا، وعدم بقائه.