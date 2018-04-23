كشفت مصادر مطلعة لـ»المدينة» عن أن إدارة نادي الشباب برئاسة «أحمد العقيل» اقتربت بنسبة كبيرة من التعاقد مع محور ارتكاز فريق الهلال السابق الأوروجوياني «نيكولاس ميليسي» لمدة عامين ابتداءً من الموسم المقبل، وذلك بعدما انتهى ارتباطه الاحترافي مع الجار العاصمي دون تجديد الإدارة الزرقاء برئاسة «سامي الجابر» لعقده الاحترافي، حيث ينتظر أن تعلن الإدارة الشبابية خلال الأيام القليلة المقبلة عن انضمام لاعب الوسط ذي الـ٢٦ عامًا لكتيبة «الليوث».
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اخبار رياضية > الشباب يقترب من «ميليسي»
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