علمت «الشرق الأوسط» عن تلقي إدارة نادي الهلال عروضاً من عدة أندية ترغب في استقطاب محترف الفريق المغربي أشرف بن شرقي عبر وسطاء لاعبين يأتي أبرزهم من الأهلي المصري والترجي التونسي وليون الفرنسي.
يذكر أن سامي الجابر رئيس نادي الهلال أكد في تصريحات صحافية أنهم سيبقون على الثلاثي الحارس علي الحبسي وعمر خربين وكارلوس إدواردو فقط فيما سيستبعد البقية ومنهم المغربي أشرف بن شرقي الذي يرتبط بعقد مع النادي الأزرق يمتد لثلاث سنوات، حيث ينتظر أن تتم إعارته أو بيع عقده في حال تلقي النادي عرضاً مغريا.
من جهة أخرى، بدأت الإدارة الهلالية في تحركاتها لجلب محترفين أجانب لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل وتدرس الإدارة مقترح إعادة المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني الذي يلعب حالياً في صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة، حيث يمتلك النادي الأزرق بطاقة اللاعب الدولية بديلاً للفنزويلي جيلمين ريفاس في حال لم
تنجح الإدارة في جلب رأس حربة مميز ليكون خيارا أخيرا في ظل حاجة الفريق لرأس حربة تقليدي.
وكان بوناتيني لفت الأنظار إليه في الموسم المنقضي مع فريقه الإنجليزي في بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وسجل 12 هدفاً ليثبت قدراته التي دفعت إدارة الهلال للتفكير بقوة في العودة كخيار محتمل.
يذكر أن الهلال تعاقد مع صاحب الـ24 عاما صيف عام 2016، لمدة 3 سنوات بتكلفة كبيرة وصلت إلى 30 مليون ريال وتحصل على 700 ألف يورو مقابل إعارته لموسم رياضي مع خيار يسمح لوولفرهامبتون بضم اللاعب مقابل 4.5 مليون يورو والذي لم يتم حتى الآن.
وفي شأن آخر، أتمت الإدارة إجراءات تمديد عقد اللاعب الدولي نواف العابد لثلاث سنوات تنتهي عام 2021، بالإضافة إلى تمديد عقد الحارس عبد الله المعيوف لعامين، وتكفل بكامل أجور تمديد عقدي اللاعبين تركي آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.