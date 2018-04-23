ناقشت اللجنة التوجيهية للتوطين في أول اجتماع لها عقدته بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأحد آليات تنفيذ قرار توطين 12 نشاطاً في عددٍ من المجالات الاقتصادية، كما بحثت عدداً من البرامج المتعلقة بمبادرات توطين في الوظائف.
شدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الدكتور علي الغفيص في افتتاحية الاجتماع الذي حضره جميع أعضاء اللجنة، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الخاص والحكومي، بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في السوق والمساهمة في النمو الاقتصادي المطلوب.
يذكر أن اللجنة التوجيهية للتوطين تضم في عضويتها ممثلين لوزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية، وزارة التجارة والاستثمار، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وفق “أخبار 24”.
كما تضم اللجنة ممثلين لكلٍ من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبنك التنمية الاجتماعية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية.