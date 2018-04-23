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أخبار محلية > بالفيديو.. محافظ بيش يرعى مهرجاناً للتسوق ويهدد بإغلاقه خلال 24 ساعة

بالفيديو.. محافظ بيش يرعى مهرجاناً للتسوق ويهدد بإغلاقه خلال 24 ساعة

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الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :

رعى محافظ بيش بمنطقة جازان حسن عبدالله أبو شرحة مهرجان بيش للتسوق والترفيه الذي انطلق أول أمس السبت ويستمر لمدة 45 يوماً، إلا أنه فاجأ القائمين على المهرجان بمنحهم مهلة 24 ساعة أو إغلاق المهرجان، بعد رصده ملاحظات تتعلق بالسلامة والصحة العامة.

وتجول أبو شرحة في أجنحة المهرجان، ووجَّه بتخصيص أماكن مجانية للأسر المنتجة وعدم فرض أي رسوم عليهم، كما أصدر توجيهاته بخفض الأسعار بعد شكاوى المتسوقين من ارتفاعها، وأمر بمنح أبواك مجانية للألعاب لجميع أبناء الشهداء.

وكلف المسؤولين بمتابعة مدى توفر الشهادات الصحية مع الباعة ومنع أي بائع لا يحمل شهادة صحية، وإغلاق المهرجان حال عدم التعامل مع الملاحظات المرصودة خلال 24 ساعة، مشدداً على أن صحة المواطن أهم من كل شيء.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. محافظ بيش يرعى مهرجاناً للتسوق ويهدد بإغلاقه خلال 24 ساعة

23/04/2018
أخبار محلية
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