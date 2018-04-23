رصدت دراسة بريطانية قائمة بأكثر المأكولات التي تجلب السعادة للإنسان، تصدرها البصل، وضمت أيضا الجزر والفول والموز والبطاطا.
ووفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس”، فإن الدراسة أجريت على نحو 100 سلعة غذائية أساسية، لمعرفة مدى السعادة التي تجلبها المأكولات وخاصة ذات الأسعار المنخفضة.
وبددت تلك الدراسة ما يقال دائما أن الشوكولاته هي سر السعادة وبعدها البطاطس والكعك، بعد أن جاء البصل متصدرا قائمة المأكولات اللذيذة.
وأكدت الدراسة أن دراسة طبية حديثة أجراها علماء في جامعة برن بسويسرا، كشفت عن مركب طبيعي في البصل فعال في تقوية العظام وتقليل خطر إصابتها بالترقق والهشاشة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الدراسة أن هذا المركب أثبت فعاليته في تقليل الخسارة العظمية عند استخدامه على خلايا العظم المستخلصة من الفئران المخبرية، ما يدل على أن تناول البصل باستمرار يمنع هشاشة العظام، خصوصاً عند السيدات المسنات الأكثر عرضة للإصابة.