أرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تعميماً للبنوك والمصارف العامة، يتضمن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وإجازتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ.
وبيَّن التعميم أن أوقات العمل اليومية للبنوك بشأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
وأوضح أن إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية عمل يوم الثلاثاء 28 رمضان، الموافق 12/ 6/ 2018م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأربعاء 6 شوال، الموافق 20/ 6/ 2018م، بحسب تقويم أم القرى.
فيما حدد بداية إجازة عيد الأضحى مع نهاية عمل يوم الخميس 5 ذي الحجة، الموافق 16/ 8/ 2018م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 15 ذي الحجة، الموافق 26/ 8/ 2018م، بحسب تقويم أم القرى. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المؤسسة إلى أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية ستبقى مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت؛ وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وشددت على ضرورة أن تفتح البنوك عدداً من فروعها في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان، والأماكن التي تستدعي الحاجة فيها إلى التعامل مع البنوك، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.