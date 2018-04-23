تنظم الغرفة التجارية والصناعية بمدينة السيح في محافظة الخرج صباح يوم الأربعاء 09 شعبان 1439هـ (25 إبريل 2018) ورشة عمل “آلية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة الضريبي”، وذلك بمسرح الغرفة التجارية الجديد غربي المحافظة في تمام الساعة 10 حتى 12 ظهراً .
تستهدف الورشة تعريف رجال وسيدات المال والاعمال والمشاركين فيها بآلية تقديم الإقرارات الضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة للمنشآت، وذلك حتى يكون قطاع الأعمال جاهزاً لذلك لتقديم إقراراته الضريبة في الموعد المحدد .
وأوضح الامين العام لغرفة الخرج م. منصور بن حمود العماج أن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهود الامانة لإتاحة الفرصة لرجال وسيدات الأعمال للتعريف على المستجدات والتطورات ذات العلاقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن الورشة ستتناول عدد من المحاور المهمة تتعلق بإيضاح وسائل كيفية تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك تعريف المشاركين بموعد تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت المعنية بالضريبة، إضافة إلى توضيح الطرق المتبعة لتقديم الإقرار الضريبي لأغراض ضريبة القيمة المضافة، داعياً رجال وسيدات المال والأعمال للمشاركة فيها وإثرائها بالمناقشات .