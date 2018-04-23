نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النقل”: تراجع نسبة الحوادث في الطرق البرية بنحو 6% خلال شهر مارس

“النقل”: تراجع نسبة الحوادث في الطرق البرية بنحو 6% خلال شهر مارس

+ = -
الخرج اليوم - محمود سليمان :

ذكرت وزارة النقل أن معدلات الحوادث في الطرق البرية تراجعت بنسبة 6% خلال شهر مارس، رغم زيادة الرحلات بنسبة 21.7%.

وأوضحت الوزارة أن الرحلات خلال الشهر الماضي وصلت إلى 56 مليون رحلة، مقارنة بـ 46 مليون رحلة في شهر فبراير.

ولفتت إلى أن انخفاض نسبة الحوادث جاء مع استحداث معيار جديد لتقدير مستويات الخدمة على الطرق، من خلال تحليل نسبة الحجم إلى السعة وسرعة المركبات على وصلات الطرق الحرة الأساسية، إلى جانب زيادة عدد وحدات التعداد المروري، وربط تقارير الحوادث بالعدادات المرورية والعلامات الكيلومترية ونظام “ساهر”.

صوره

وفق “أخبار 24”.

“النقل”: تراجع نسبة الحوادث في الطرق البرية بنحو 6% خلال شهر مارس

23/04/2018
أخبار محلية
لا يوجد وسوم
0 4606
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884983229.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *