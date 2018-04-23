“النقل”: تراجع نسبة الحوادث في الطرق البرية بنحو 6% خلال شهر مارس

ذكرت وزارة النقل أن معدلات الحوادث في الطرق البرية تراجعت بنسبة 6% خلال شهر مارس، رغم زيادة الرحلات بنسبة 21.7%.
وأوضحت الوزارة أن الرحلات خلال الشهر الماضي وصلت إلى 56 مليون رحلة، مقارنة بـ 46 مليون رحلة في شهر فبراير.
ولفتت إلى أن انخفاض نسبة الحوادث جاء مع استحداث معيار جديد لتقدير مستويات الخدمة على الطرق، من خلال تحليل نسبة الحجم إلى السعة وسرعة المركبات على وصلات الطرق الحرة الأساسية، إلى جانب زيادة عدد وحدات التعداد المروري، وربط تقارير الحوادث بالعدادات المرورية والعلامات الكيلومترية ونظام “ساهر”.
وفق “أخبار 24”.