ذكرت مصادر أن اللجنة المشكّلة للتحقيق في قضية المعلمة التي وجدت متوفاة في مركبة داخل حجز مرور محايل عسير بعد تعرضها لحادث مروري، انتهت إلى إحالة بعض الأفراد المباشرين للحادث للمجلس التأديبي، معتبرة أن الخطأ فردي ويعدّ إهمالاً من إحدى الجهات الأمنية المباشرة للحادث.
وأكدت اللجنة، وفقاً لـ “سبق”، أن جميع الإجراءات التي اتخذت في الحادث متوافقة مع الأنظمة والتعليمات، مبينة أن ما حدث خطأ غير متعمد، ويعد إهمالاً من الجهات التي باشرت الحادث، لافتة إلى أن إدارة مستشفى محايل قدمت الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين، وشكّلت فريقاً طبياً للمتابعة والعناية بالمصابين.
وبيّنت أنها استدعت 11 فرداً من جهتين مباشرتين للحادث، إلى جانب الفرقتين المباشرتين للحادث من الهلال الأحمر، وتم الاستماع لأقوالهم بشكل مفصّل ودقيق.
يذكر أن اللجنة شُكلت بتوجيه من الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، وضمت ستة أعضاء من ست جهات؛ وهي محافظة محايل وشرطة ومرور عسير والدفاع المدني بمحايل وهيئة الهلال الأحمر السعودي والقطاع الصحي بمحايل.