أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن ما جرى تداوله مؤخراً حول فصل الشركة عدداً من موظفيها إشاعة، مضيفة أنها لا تستطيع أخلاقياً ولا مهنياً ولا نظامياً تسريح موظفين يعملون لديها.
وأوضح نائب رئيس الاتصال والعلاقات العامة بالشركة حمود الغبيني، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشركة تتبنى برنامج مواءمة يتيح خيار التقاعد سنويا لـ3 آلاف من موظفيها والبالغ إجمالي عددهم 40 ألف موظف، مضيفاً أن البعض فسروا برنامج التقاعد المبكر خطأ واعتبروه تسريحاً للموظفين.
وحول تسريح نحو 60 موظفا مؤخراً، أبان الغبيني أنهم يعملون بنظام التعاقد المؤقت، وأن الشركة لم تتركهم بعد انتهاء عقودهم بل تفاوضت مع مقاولين لتوفير وظائف بديلة لهم.