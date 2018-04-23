بالفيديو.. الأخضر يتعاقد مع أخصائي نفسي عالمي لإعداد اللاعبين لكأس العالم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتزامه التعاقد مع أخصائي نفسي عالمي، لتطبيق برنامج مكثف للاعبي المنتخب خلال معسكر الإعداد لمونديال كأس العالم 2018 في روسيا.
وتحفظ نائب رئيس الاتحاد السعودي نواف التمياط على هوية الأخصائي النفسي لحين توقيع العقد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.
وأوضح التمياط أن الأخصائي النفسي يحمل سيرة ذاتية مميزة لعمله مع عدة أندية شاركت في بطولات عالمية، مشدداً على أن الجانب النفسي مهم للغاية وسيتم الاهتمام به خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المنتخب السعودي سيلعب في المونديال ضمن المجموعة الأولى بجوار منتخبات روسيا وأورجواي ومصر، وسيبدأ مشواره بمواجهة منتخب روسيا مستضيف البطولة ثم الأورجواي ثم مصر.